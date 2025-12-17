Долги энергетической отрасли Украины превысили 300 млрд грн – Александр Харченко

По словам директора Центра исследований энергетики, наибольшая доля задолженности приходится на электроэнергетику, а отсутствие донорской поддержки обостряет кризис.

Совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, отсутствие финансовой помощи от международных доноров в течение последнего года существенно осложнило ситуацию и сделало ее критической для отрасли. Энергетические компании, по словам эксперта, не имеют достаточных ресурсов для обслуживания накопленных обязательств.

«Средств нет, и компании просто не могут справиться с долговым бременем. Это уже не просто вопрос финансов, а вопрос выживания энергетической системы. Правительство не может больше игнорировать эту проблему, если мы хотим избежать последствий, подобных тем, что были в 90-х годах», — подчеркнул Харченко.

Эксперт также отметил, что имеющиеся долги в электроэнергетическом секторе порождают новые обязательства, что затрудняет восстановление и долгосрочную стабильность системы. Рост задолженности, в частности в НЭК «Укрэнерго» и других компаниях, создает серьезные риски для развития отрасли и привлечения инвестиций.

По словам Харченко, в настоящее время отсутствуют действенные механизмы погашения долгов, а работа энергосистемы фактически происходит в условиях постоянного наращивания задолженности. В такой ситуации инвесторы не готовы вкладывать средства в энергетическую инфраструктуру.

Он подчеркнул, что преодоление долгового кризиса возможно только при наличии политической воли и эффективного государственного регулирования, которое будет предусматривать реальные инструменты погашения долгов и стабилизацию финансирования энергетических компаний.

