  1. В Украине

Долги энергетической отрасли Украины превысили 300 млрд грн – Александр Харченко

18:15, 17 декабря 2025
По словам директора Центра исследований энергетики, наибольшая доля задолженности приходится на электроэнергетику, а отсутствие донорской поддержки обостряет кризис.
Долги энергетической отрасли Украины превысили 300 млрд грн – Александр Харченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, отсутствие финансовой помощи от международных доноров в течение последнего года существенно осложнило ситуацию и сделало ее критической для отрасли. Энергетические компании, по словам эксперта, не имеют достаточных ресурсов для обслуживания накопленных обязательств.

«Средств нет, и компании просто не могут справиться с долговым бременем. Это уже не просто вопрос финансов, а вопрос выживания энергетической системы. Правительство не может больше игнорировать эту проблему, если мы хотим избежать последствий, подобных тем, что были в 90-х годах», — подчеркнул Харченко.

Эксперт также отметил, что имеющиеся долги в электроэнергетическом секторе порождают новые обязательства, что затрудняет восстановление и долгосрочную стабильность системы. Рост задолженности, в частности в НЭК «Укрэнерго» и других компаниях, создает серьезные риски для развития отрасли и привлечения инвестиций.

По словам Харченко, в настоящее время отсутствуют действенные механизмы погашения долгов, а работа энергосистемы фактически происходит в условиях постоянного наращивания задолженности. В такой ситуации инвесторы не готовы вкладывать средства в энергетическую инфраструктуру.

Он подчеркнул, что преодоление долгового кризиса возможно только при наличии политической воли и эффективного государственного регулирования, которое будет предусматривать реальные инструменты погашения долгов и стабилизацию финансирования энергетических компаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг энергетика электроэнергия свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]