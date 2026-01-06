Как будут отключать свет в Киеве и области 7 января — обнародовали графики отключения
20:30, 6 января 2026
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 7 января в столице и области.
В среду, 7 января, в Киеве и Киевской области будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений, компания будет оперативно информировать пользователей.
