Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

21 мая 2024 года Печерский районный суд г. Киева вынес заочное решение по гражданскому делу по иску гражданки Польши к Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ и Центрального банка РФ.

Предметом спора стало возмещение материального ущерба в астрономическом размере и масштабе — более 12 млрд долларов США и 9 217,79 евро, а также начисление процентов по средней полугодовой ставке Term SOFR в долларах США плюс 2%, с ежегодной капитализацией и ежегодным начислением сложных процентов.

Истец разместила инвестиции на счетах АО «Брокбизнесбанк» на основании договоров инвестиционного банковского вклада, однако вследствие противоправных действий преступной группировки, участники которой, нанеся экономические удары по Украине, скрылись в России, средства были выведены из банка, сам банк признан банкротом и ликвидирован.

Суд согласился с тем, что по делу имеется денежное обязательство, просрочка денежного обязательства является длящимся правонарушением, а следовательно, право на начисление процентов возникает за весь период неисполнения.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

Вооруженная агрессия РФ направлена не только против Украины как государства, но и против всех лиц, которые на законных основаниях находились и осуществляли деятельность на ее территории.

В Украине действовала организованная преступная группировка, находившаяся под контролем и влиянием Российской Федерации, а выведенные из банка средства использовались для легализации доходов и финансирования террористических формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В данной категории споров иностранное государство-ответчик не пользуется судебным иммунитетом от рассмотрения судами Украины таких дел, поскольку Российская Федерация отрицает суверенитет Украины и осуществляет вооруженную агрессию с 2014 года.

Такая позиция подкреплена Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 14.04.2022 по делу № 308/9708/19, в котором указано, что поскольку совершение Российской Федерацией с 2014 года вооруженной агрессии против Украины не прекращается, Российская Федерация отрицает суверенитет Украины, следовательно, обязательств уважать и соблюдать суверенитет этого государства не имеет. А значит, направлять в посольство этой страны запрос о согласии на участие в деле и приостанавливать производство по делу до получения ответа от Российской Федерации либо уведомления о вручении такого запроса не требуется.

Факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины установлению в судебном порядке не требует.

Рассматривая дело, суд отметил, что, исходя из изложенного, государство, которое грубо нарушает гарантированные нормами международного права основные свободы и права человека, не может использовать иммунитет от судебного преследования иностранными судами как гарантию уклонения от ответственности за совершенные преступления против жизни и здоровья человека, а также причинение вреда его имуществу.

Обстоятельства дела

Истец — иностранный инвестор, которая с начала 2000-х годов вкладывала значительные средства в экономику Украины (в размере 95 000 000,00 долларов США), основав и создав ряд предприятий в Украине, осуществлявших деятельность в сфере организации международных перевозок (автомобильным и железнодорожным транспортом), а также оказания сопутствующих услуг, в том числе экспедиторских.

Значительная часть инвестиций была размещена на счетах АО «Брокбизнесбанк» на основании договоров инвестиционного банковского вклада, однако вследствие противоправных действий преступной группировки, участники которой, нанеся экономические удары по Украине, скрылись в России, такие средства были выведены из банка, сам банк признан банкротом и ликвидирован.

Учитывая то, что, по утверждению истца, указанная преступная группировка действовала под влиянием и управлением Российской Федерации и являлась подготовкой к более широкой агрессии, которая произошла в феврале 2022 года, а также то, что Центральный банк Российской Федерации фактически способствовал отмыванию средств, полученных преступным путем, в том числе от хищения средств АО «Брокбизнесбанк», истец просила иск удовлетворить.

Как утверждает истец и установлено судом, ни в процессе ликвидации банка, ни в течение длительного времени после завершения ликвидации банка, несмотря на наличие возбужденных с 2013 года уголовных производств по факту доведения банка до банкротства его владельцем в сговоре с высшим руководством государства, ни один из потерпевших, признанных в уголовных производствах, не получил какого-либо возмещения или компенсации средств, которые были перечислены на счета АО «Брокбизнесбанк» как иностранные инвестиции и банковские вклады и принадлежали потерпевшим на праве собственности.

Истец указывает, что имеет право на восстановление своих прав путем взыскания с ответчиков материального ущерба по договорам с учетом индекса инфляции, а также начисления 3 % годовых за весь период просрочки исполнения обязательства ответчиками.

Наряду с другими требованиями истцом также заявлены к возмещению проценты по вкладам за период невыплаты, 3 % согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» до 01.10.2023 г.

Такую сумму иска истцу удалось заявить, поскольку в соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях освобождаются истцы — по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранениям, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и/или недвижимое имущество.

При этом Большая Палата Верховного Суда уже обращала внимание на то, что начисление инфляционных потерь на сумму долга и 3 % годовых в соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса Украины является мерой ответственности должника за просрочку денежного обязательства, поскольку выступает способом защиты имущественного права и интереса, который заключается в возмещении материальных потерь кредитора от обесценивания денежных средств вследствие инфляционных процессов и получении компенсации от должника за ненадлежащее исполнение обязательства. Эти средства начисляются независимо от вины должника, приостановления исполнительного производства или исполнения судебного решения о взыскании денежной суммы.

Поскольку вследствие неисполнения должником денежного обязательства у кредитора возникает право на получение сумм, предусмотренных статьей 625 ГК Украины, за все время просрочки, то есть такая просрочка является длящимся правонарушением, право на иск о взыскании инфляционных потерь и 3 % годовых возникает за каждый месяц с момента нарушения денежного обязательства до момента его устранения.

Что установлено судом

Суд исследовал приведенные истцом обстоятельства и письменные доказательства и установил следующее:

Государство Российская Федерация в лице своих представителей и агентов способствовало созданию и деятельности преступной группировки, целью которой были, в том числе, противоправные деяния в сфере экономики и банковского сектора.

Одним из таких противоправных деяний было незаконное обогащение путем вывода средств из АО «Брокбизнесбанк» (и вообще со всей территории Украины) и последующее использование этих средств для финансирования террористических группировок, размещенных на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В Украине действовала преступная группировка, которая поддерживалась и контролировалась (осуществлялось управление и находилась под влиянием) Российской Федерацией.

Вместе с тем такие действия высшего руководства государства в период 2010–2014 годов, как стало понятно впоследствии из уголовных производств и вышеуказанных приговоров судов в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц и их пособников, не были спонтанными или случайными, а осуществлялись целенаправленно и продуманно.

Приговором Подольского районного суда от 09.01.2018 г. по делу № 758/15964/17 было установлено:

«Одним из объектов совершения преступлений руководителями преступной организации Лица 1, материалы досудебного расследования в отношении которого выделены в отдельное уголовное производство, определены средства АО „Брокбизнесбанк“ в особо крупных размерах».

Далее в комментируемом приговоре суда раскрыт механизм присвоения средств АО «Брокбизнесбанк» и описана схема хищения средств путем предоставления кредитов ряду предприятий с признаками фиктивности и вывода таких средств за границу на счета подконтрольных фирм.

Как приобретение Брокбизнесбанка, так и назначение в руководство банка подконтрольных и зависимых лиц осуществлялось для обеспечения противоправной деятельности указанной преступной группировки и исключительно с целью расширения возможностей для вывода капитала из Украины.

Суд пришел к убеждению, что все вышеуказанные противоправные действия со стороны России и ее агентов (в том числе вывод средств из АО «Брокбизнесбанк», что нанесло потерпевшим предприятиям и истцу как конечному бенефициарному владельцу материальный ущерб) были совершены с единой целью — легализации средств и финансирования и поддержки террористической деятельности в Украине и ее дестабилизации.

Центральный банк Российской Федерации своих контрольных функций по финансовому мониторингу во время вывода преступной группировкой средств из украинского банка не осуществлял, поскольку очевидно также являлся частью этой группировки.

Получив все полномочия и правовые возможности для надлежащего контроля за легализацией и отмыванием средств, ЦБ РФ фактически никоим образом не препятствовал выводу средств из Украины преступной группировкой, не блокировал сделки по покупке за похищенные в Украине средства автозаправочных станций в Крыму, допускал финансирование им ЛНР, ДНР, разрешал перечисление значительных сумм средств в долларах США.

С другой стороны, с началом полномасштабной агрессии ЦБ РФ сам присоединился к фактическому ведению войны, создав на оккупированных территориях Украины более 90 своих отделений.

Само по себе беспрепятственное выведение значительных средств из Украины на территорию России, как безналичных, так и наличных, в том числе средств, похищенных из АО «Брокбизнесбанк», их легализация и отмывание, а также последующая возможность использования этих средств для приобретения угольных предприятий, автозаправок и других ликвидных активов при отсутствии какой-либо реакции Центрального банка России и других контролирующих органов указывают на существование далеко не случайных договоренностей между сторонами, если не соучастия в ведении такого бизнеса.

Совершение Российской Федерацией актов агрессии начиная с ноября 2013 года и продолжение их совершения во все больших масштабах соответственно с февраля 2014 и февраля 2022 года не были спонтанными действиями руководства Российской Федерации или тем более спровоцированной реакцией на угрожающие действия со стороны Украины.

Наряду с этим Россией применялась практика свободного предоставления гражданства жителям АР Крым, внедрения агентов влияния в украинские органы государственной власти и силовые структуры, а также на государственном уровне внедрялись официальные изменения в военную доктрину России.

Начиная с ноября 2021 года Российская Федерация активно накапливала войска на границе с Украиной на российской и белорусской территориях, а также на временно оккупированных территориях Украины, при этом руководство РФ заверяло в отсутствии каких-либо намерений атаковать Украину.

21 февраля 2022 года Россия официально «признала» «государствами» созданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины террористические образования «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное военное нападение на Украину — президент РФ объявил о начале т. н. «специальной военной операции» под предлогом осуществления т. н. «демилитаризации и денацификации Украины».

После этого около четырех часов утра были нанесены ракетные удары по всей территории Украины, а российские войска осуществили неспровоцированное широкомасштабное военное вторжение на территорию Украины, наступая с территории РФ, Беларуси и временно оккупированного Крымского полуострова, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

С первого же дня агрессии 2014 года Россия нарушает правила ведения войны и нормы международного права и массово совершает военные преступления и преступления против человечности, убивая гражданское население, разрушая инфраструктуру и депортируя население. Ситуация существенно ухудшилась после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. На освобожденных от оккупации территориях зафиксированы масштабные преступления против гражданских лиц, совершенные российскими войсками.

Однако фактически, как свидетельствуют акты Верховной Рады Украины и резолюции международных организаций, 24 февраля 2022 года российская агрессия, начавшаяся с оккупации Крыма и ОРДЛО в 2014 году и продолжающаяся уже 9-й год, перешла в новую фазу — фазу полномасштабного вторжения на территорию Украины с использованием всех видов современного оружия.

Вместе с тем вооруженная агрессия — лишь один из инструментов для принуждения Украины к возвращению в сферу геополитического влияния Российской Федерации.

С 2004 года предпринимались постоянные попытки различными способами добиться смены власти в Украине на «пророссийскую», сдерживания ее движения в направлении евроатлантической интеграции, принуждения к отказу от намерений деоккупации АР Крым и т. д.

Предпосылки для агрессивной войны России против Украины были заложены задолго до того, как украинская власть и общество осознали эти угрозы.

Так, в течение 2004–2010-х годов Россия активно вербовала сотрудников украинских силовых ведомств, которые сыграли важную роль в содействии аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса.

Как становится понятно теперь, Россия также активно поддерживала коррумпированный и дискредитированный режим во время Революции Достоинства 2013–2014 гг., в результате чего Украина, сильно ослабленная таким противостоянием, оказалась неспособной противостоять российской агрессии.

Фактически украинские суды формируют новую правовую доктрину: Российская Федерация будет отвечать за причиненный ущерб — в конкретных суммах, по конкретным судебным решениям и в пользу конкретных потерпевших.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.