  1. В Украине

Минфин запускает два пилотных проекта в налоговой — что изменится

20:40, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минфин реализует реформы в налоговой: два экспериментальных проекта.
Минфин запускает два пилотных проекта в налоговой — что изменится
Фото: ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов Украины реализует два экспериментальных проекта, утвержденных постановлениями Кабинета Министров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации ведомства, речь идет о:

  1. Системе управления налоговыми (комплаенс-) рисками в Государственной налоговой службе — стартовала в июле 2024 года и продлится два года.
  2. Создание единого уполномоченного подразделения по предотвращению и выявлению коррупции в ГНС — начало проекта в марте 2025 года, также на два года.

В Государственной налоговой службе отмечают, что участвуют и в других экспериментальных инициативах, координируемых различными министерствами. Среди них: проекты в рамках платформы «Сделано в Украине», внедрение цифровой системы «Единая платформа жилищно-коммунальных услуг», а также предоставление публичных и консульских услуг украинцам за рубежом через портал «Дія» и систему «е-Консул».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минфин ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]