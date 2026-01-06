Минфин запускает два пилотных проекта в налоговой — что изменится

Минфин реализует реформы в налоговой: два экспериментальных проекта.

Фото: ГНС

Министерство финансов Украины реализует два экспериментальных проекта, утвержденных постановлениями Кабинета Министров.

По информации ведомства, речь идет о:

Системе управления налоговыми (комплаенс-) рисками в Государственной налоговой службе — стартовала в июле 2024 года и продлится два года. Создание единого уполномоченного подразделения по предотвращению и выявлению коррупции в ГНС — начало проекта в марте 2025 года, также на два года.

В Государственной налоговой службе отмечают, что участвуют и в других экспериментальных инициативах, координируемых различными министерствами. Среди них: проекты в рамках платформы «Сделано в Украине», внедрение цифровой системы «Единая платформа жилищно-коммунальных услуг», а также предоставление публичных и консульских услуг украинцам за рубежом через портал «Дія» и систему «е-Консул».

