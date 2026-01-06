Мінфін запускає два пілотні проєкти у податковій — що зміниться

Мінфін реалізує реформи в податковій: два експериментальні проєкти.

Фото: ДПС

Міністерство фінансів України реалізує два експериментальні проєкти, затверджені постановами Кабінету Міністрів.

За інформацією відомства, йдеться про:

Систему управління податковими (комплаєнс-) ризиками в Державній податковій службі — стартувала у липні 2024 року та триватиме два роки. Створення єдиного уповноваженого підрозділу з запобігання та виявлення корупції в ДПС — початок проєкту у березні 2025 року, також на два роки.

У Державній податковій службі зазначають, що беруть участь і в інших експериментальних ініціативах, координованих різними міністерствами. Серед них: проєкти в межах платформи "Зроблено в Україні", впровадження цифрової системи "Єдина платформа житлово-комунальних послуг", а також надання публічних і консульських послуг українцям за кордоном через портал "Дія" та систему "е-Консул".

