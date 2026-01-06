Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине
Украина, Франция и Великобритания договорились о совместных мерах безопасности в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения боевых действий.
Согласно черновику коммюнике заседания, опубликованному Суспільним:
- США будут содействовать обеспечению прекращения огня в Украине посредством разведки и логистики.
- Запланировано совместное военное планирование для безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления Вооруженных сил Украины.
- Все меры будут выполнены по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий.
- Руководство операциями возложено на Европу с участием других стран коалиции, включая США.
- США гарантируют поддержку многонациональных сил в случае нападения.
- Мониторинг и проверку соблюдения прекращения огня возглавят США.
- Будет создана система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности.
- В случае нового вооруженного нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности, которая может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.
