Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні
20:47, 6 січня 2026
Україна, Франція та Велика Британія домовилися про спільні заходи безпеки в Україні.
Фото: nytimes
Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення бойових дій.
Згідно з чернеткою комюніке засідання, опублікованою Суспільним:
- США сприятимуть забезпеченню припинення вогню в Україні через розвідку та логістику.
- Заплановано спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення Збройних сил України.
- Усі заходи будуть виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій.
- Керівництво операціями покладено на Європу за участю інших країн коаліції, включно зі США.
- США гарантують підтримку багатонаціональних сил у разі нападу.
- Моніторинг і перевірку дотримання припинення вогню очолять США.
- Створять систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду порушень і визначення відповідальності.
- У разі нового збройного нападу Росії на Україну передбачено підтримку для відновлення миру і безпеки, яка може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції.
