Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні

Україна, Франція та Велика Британія домовилися про спільні заходи безпеки в Україні.

Фото: nytimes

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення бойових дій.

Згідно з чернеткою комюніке засідання, опублікованою Суспільним:

США сприятимуть забезпеченню припинення вогню в Україні через розвідку та логістику.

Заплановано спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення Збройних сил України.

Усі заходи будуть виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій.

Керівництво операціями покладено на Європу за участю інших країн коаліції, включно зі США.

США гарантують підтримку багатонаціональних сил у разі нападу.

Моніторинг і перевірку дотримання припинення вогню очолять США.

Створять систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду порушень і визначення відповідальності.

У разі нового збройного нападу Росії на Україну передбачено підтримку для відновлення миру і безпеки, яка може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.