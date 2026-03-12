КАС ВС пояснив, як визначити, який суд має розглядати справу — адміністративний чи цивільний

Жінка оскаржувала дії державного нотаріуса, який відмовив видати свідоцтво про право на спадщину.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу щодо правомірності дій державного нотаріуса, повʼязаних із відмовою у видачі свідоцтва про право на спадкове майно, а також правомірності постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Як зазначили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, ключове питання – з’ясування правової природи спірних правовідносин (публічно-правових чи приватноправових) та, відповідно, належного порядку їх судового розгляду.

Критеріями розмежування судової юрисдикції є субʼєктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

Публічно-правовий спір має особливий субʼєктний склад. Участь субʼєкта владних повноважень є обовʼязковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Проте сама собою участь у спорі субʼєкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Разом з тим, приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу (як правило майнового) конкретного субʼєкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права чи інтересу призвели управлінські дії субʼєктів владних повноважень.

Отже, КАС ВС дійшов висновку, що звертаючись до адміністративного суду із позовом щодо захисту своїх спадкових прав, позивачка фактично оспорює право власності на це майно осіб, за якими воно зареєстроване.

Оскільки у справі наявний невирішений спір про право, подальше оспорювання правомірності набуття особою такого права не може здійснюватися за правилами адміністративного судочинства у звʼязку з тим, що адміністративний суд позбавлений правових (законодавчих) можливостей установлювати (визнавати) належність права власності на обʼєкт нерухомого майна. Такий спір, з урахуванням субʼєктного складу учасників справи, має вирішуватися судами за правилами цивільного судочинства.

Постанова КАС ВС № 380/25826/23 від 30 січня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.