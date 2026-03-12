Депутат з Вінницької області отримав штраф за приховані понад 1 млн гривень у деклараціях

Суд визнав депутата Могилів-Подільської районної ради винним у поданні недостовірних відомостей у щорічних деклараціях, встановивши, що у документах за 2023 та 2024 роки він приховав інформацію на понад 1 млн грн.

Суд ухвалив рішення про притягнення до відповідальності депутата Могилів-Подільської районної ради Вінницької області, визнавши його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про внесення свідомо недостовірної інформації до декларації особи, яка уповноважена виконувати функції держави або місцевого самоврядування. Відповідну інформацію оприлюднило НАЗК.

Суд розглянув два протоколи, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань (УСР) Національної поліції в Вінницькій області за результатами проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції контролю щодо повноти заповнення декларацій.

До кожної із декларацій за 2023 та 2024 роки він вніс недостовірні відомості на понад 1 млн грн.

За вчинення правопорушень суд наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в 17 тис. грн.

У НАЗК також додали, що за результатами розгляду обґрунтованих висновків НАЗК щодо повноти заповнення декларацій працівники УСР склали протоколи про адміністративні правопорушення стосовно:

депутата Кобеляцької міської ради Полтавської області - щодо внесення недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік на понад 2,1 млн грн;

депутата Жовтанецької сільської ради Львівського району Львівської області - щодо внесення недостовірних відомостей у деклараціях за 2023 та 2024 роки на над 478 тис. грн у кожній із декларацій;

Відповідні матеріали скеровано до місцевих судів для їх розгляду.

