В Україні частково дозволили позапланові перевірки використання та охорони земель під час воєнного стану

Під час воєнного стану знову проводитимуть позапланові перевірки використання земель.

В Україні частково відновлено можливість проведення позапланових заходів державного контролю за використанням та охороною земель в умовах воєнного стану. Про це повідомила Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 року №121 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року №303» оновлено підстави здійснення державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану.

З урахуванням внесених змін, зокрема, дозволено проведення позапланових заходів державного контролю за використанням та охороною земель в умовах воєнного стану, що здійснюються:

- за рішенням суду;

- за заявою суб’єкта господарювання, поданою до відповідного органу державного нагляду (контролю), про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

- для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

- за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави (за рішенням Мінекономіки);

- за наявності загрози, що має негативний вплив на життя та здоров’я людини, навколишнє природне середовище, забезпечення безпеки держави, для виконання міжнародних зобов’язань України, та у зв’язку з настанням аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання (за рішенням Мінекономіки);

- за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) (за рішенням Держгеокадастру).

