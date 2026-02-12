Кабмін розширив перелік дозволених позапланових перевірок

Постановою врегульовано та деталізовано перелік підстав, за яких допускається проведення позапланових заходів державного контролю.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови уряду и від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану».

Змінами збережено загальне правило щодо припинення проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців на період дії воєнного стану, крім випадків, визначених постановою.

Постановою від 28 січня 2026 року № 121 додатково врегульовано та деталізовано перелік підстав, за яких допускається проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Зокрема, такі заходи можуть проводитися у випадках, передбачених законодавством:

– за рішенням суду;

– за заявою суб’єкта господарювання, поданою до відповідного органу державного нагляду (контролю), про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

– з метою перевірки виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень, виданих за результатами попередніх перевірок.

Крім того, протягом періоду воєнного стану дозволяється проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю з підстав, визначених законодавством, у разі наявності загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, безпеці держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України — за рішеннями відповідних центральних органів виконавчої влади.

Водночас постановою передбачено окремі виключення для органів державного нагляду (контролю), повноваження яких визначені спеціальними положеннями.

