Борги енергетичної галузі України перевищили 300 млрд грн – Олександр Харченко

18:15, 17 грудня 2025
За словами директора Центру досліджень енергетики, найбільша частка заборгованості припадає на електроенергетику, а відсутність донорської підтримки загострює кризу.
Сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, відсутність фінансової допомоги від міжнародних донорів упродовж останнього року суттєво ускладнила ситуацію та зробила її критичною для галузі. Енергетичні компанії, за словами експерта, не мають достатніх ресурсів для обслуговування накопичених зобов’язань.

«Коштів немає, і компанії просто не можуть впоратися з борговим тягарем. Це вже не просто питання фінансів, а питання виживання енергетичної системи. Уряд не може більше ігнорувати цю проблему, якщо ми хочемо уникнути наслідків, подібних до тих, що були в 90-х роках», – наголосив Харченко.

Експерт також зазначив, що наявні борги в електроенергетичному секторі породжують нові зобов’язання, що ускладнює відновлення та довгострокову стабільність системи. Зростання заборгованості, зокрема в НЕК «Укренерго» та інших компаніях, створює серйозні ризики для розвитку галузі та залучення інвестицій.

За словами Харченка, наразі відсутні дієві механізми погашення боргів, а робота енергосистеми фактично відбувається в умовах постійного нарощування заборгованості. У такій ситуації інвестори не готові вкладати кошти в енергетичну інфраструктуру.

Він підкреслив, що подолання боргової кризи можливе лише за наявності політичної волі та ефективного державного регулювання, яке передбачатиме реальні інструменти погашення боргів і стабілізацію фінансування енергетичних компаній.

