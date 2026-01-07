Дисциплінарне стягнення щодо судді за дописи у Facebook – ЄСПЛ встановив порушення статті 10 Конвенції

У справі DANILEŢ v. ROMANIA ЄСПЛ встановив порушення статті 10 Конвенції, визнавши незаконним дисциплінарне стягнення за дописи судді у Facebook.

Велика Палата Європейського суду з прав людини у справі DANILEŢ v. ROMANIA (№ 16915/21) встановила порушення статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода вираження поглядів).

Обставини справи

Справа DANILEŢ v. ROMANIA (№ 16915/21) стосувалася свободи вираження поглядів судді, до якого було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зменшення заробітної плати на 5 % впродовж двох місяців у зв’язку з розміщенням двох дописів на його загальнодоступній сторінці у мережі «Фейсбук», що має 50 тис. підписників.

Перший допис було опубліковано в контексті продовження строку повноважень начальника Генерального штабу Збройних сил президентським указом. Другий – містив гіперпосилання на статтю в пресі, у якій надруковано інтерв’ю прокурора щодо розгляду кримінальних справ і труднощів, з якими стикалася прокуратура, і супроводжувався коротким коментарем заявника.

Позиція Великої Палати ЄСПЛ

Велика Палата ЄСПЛ нагадала, що в ситуаціях, коли демократія або верховенство права зазнають серйозної загрози, судді мають право публічно висловлюватися з питань, що становлять суспільний інтерес. Висловлювання, зроблені за таких обставин, як правило, мають високий рівень захисту.

ВП ЄСПЛ підкреслила: з огляду на те, що в першому повідомленні заявник висловив свою думку з питання, що становило суспільний інтерес і не було пов’язане з функціонуванням системи правосуддя, цю справу слід відрізняти від інших справ, які раніше розглядав ЄСПЛ, про публічне висловлювання думки суддями та прокурорами в межах професійних дискусій (які діють як голови судів, керівники прокуратур, представники професійних асоціацій або члени судових рад).

Власне в цій справі Велика Палата ЄСПЛ підтвердила й закріпила принципи, встановлені в судовій практиці, щодо свободи вираження поглядів суддів і прокурорів в інтернеті, а також визначила критерії, що враховують обмеження цієї свободи, пов’язані з обов’язком проявляти розсудливість, властивим їхній посаді.

Критерії, що застосовуються при урівноваженні конкуруючих прав та інтересів:

зміст і форма висловлювань або інших проявів свободи вираження поглядів суддів та прокурорів у соціальних мережах;

контекст спірних висловлювань і посада, яку обіймала особа на той час;

наслідки спірних висловлювань;

суворість покарання;

наявність процесуальних гарантій та їх дотримання. Розглянувши дописи у світлі зазначених критеріїв, Велика Палата ЄСПЛ дійшла висновку, що втручання у свободу вираження поглядів заявника не було обґрунтовано відповідними та достатніми причинами й не відповідало нагальній соціальній потребі, і в цій справі було констатовано порушення ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Офіційний текст рішення DANILEŢ v. ROMANIA розміщений на вебсайті Європейського суду з прав людини за посиланням.

