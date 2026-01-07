Дисциплинарное взыскание в отношении судьи за записи в Facebook – ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 Конвенции

В деле DANILEŢ v. ROMANIA ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 Конвенции, признав незаконным дисциплинарное взыскание за записи судьи в Facebook.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Европейского суда по правам человека по делу DANILEŢ v. ROMANIA (№ 16915/21) установила нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнений).

Обстоятельства дела

Дело DANILEŢ v. ROMANIA (№ 16915/21) касалось свободы выражения мнений судьи, к которому было применено дисциплинарное взыскание в виде уменьшения заработной платы на 5 % в течение двух месяцев в связи с размещением двух сообщений на его общедоступной странице в сети «Фейсбук», имеющей 50 тыс. подписчиков.

Первая запись была опубликована в контексте продления срока полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил президентским указом. Второй содержал гиперссылку на статью в прессе, в которой было напечатано интервью прокурора о рассмотрении уголовных дел и трудностях, с которыми сталкивалась прокуратура, и сопровождался кратким комментарием заявителя.

Позиция Большой Палаты ЕСПЧ

Большая Палата ЕСПЧ напомнила, что в ситуациях, когда демократия или верховенство права подвергаются серьезной угрозе, судьи имеют право публично высказываться по вопросам, представляющим общественный интерес. Высказывания, сделанные при таких обстоятельствах, как правило, имеют высокий уровень защиты.

ВП ЕСПЧ подчеркнула: учитывая, что в первом сообщении заявитель высказал свое мнение по вопросу, представлявшему общественный интерес и не связанному с функционированием системы правосудия, это дело следует отличать от других дел, которые ранее рассматривал ЕСПЧ, о публичном выражении мнения судьями и прокурорами в рамках профессиональных дискуссий (которые действуют как председатели судов, руководители прокуратур, представители профессиональных ассоциаций или члены судебных советов).

Собственно в этом деле Большая Палата ЕСПЧ подтвердила и закрепила принципы, установленные в судебной практике, относительно свободы выражения мнений судей и прокуроров в интернете, а также определила критерии, учитывающие ограничения этой свободы, связанные с обязанностью проявлять благоразумие, свойственное их должности.

Критерии, применяемые при уравновешивании конкурирующих прав и интересов:

содержание и форма высказываний или других проявлений свободы выражения мнений судей и прокуроров в социальных сетях;

контекст спорных высказываний и должность, которую занимало лицо на тот момент;

последствия спорных высказываний;

суровость наказания;

наличие процессуальных гарантий и их соблюдение. Рассмотрев сообщения в свете указанных критериев, Большая Палата ЕСПЧ пришла к выводу, что вмешательство в свободу выражения мнений заявителя не было обосновано соответствующими и достаточными причинами и не отвечало насущной социальной потребности, и в этом деле было констатировано нарушение ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Официальный текст решения DANILEŢ v. ROMANIA размещен на веб-сайте Европейского суда по правам человека по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.