  В Україні

Львівська ОВА перевірить обʼєкти критичної інфраструктури після відключень світла у лікарнях

15:09, 7 січня 2026
Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував ситуацію з відключеннями електроенергії у лікарнях міста, наголосивши, що Кабінет Міністрів заздалегідь і публічно попереджав про зміну підходів до визначення критичності об’єктів електропостачання.

«Ще у липні 2024 року внесли зміни у Постанову, якими чітко визначили: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт», - вказав він.

За словами Козицького, про це органи місцевого самоврядування були поінформовані заздалегідь і мали понад рік для підготовки — встановлення генераторів, забезпечення запасів пального, перегляду схем резервного живлення та приведення об’єктів у відповідність до нових вимог.

Козицький заявив, що Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

Також Козицький повідомив, що Львівська обласна військова адміністрація найближчими днями проведе перевірку всіх об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті графіки відключень поширили на лікарні та електротранспорт.

А Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Львів відключення світла графіки відключень світла

