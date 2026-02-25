У Львові масове отруєння дітей у розважальному центрі – поліція відкрила кримінальне провадження

Постраждали 18 дітей, усі у стабільному стані.

У Львові до медичних закладів звернулися 21 особа, з них 18 – діти, з ознаками гострої кишкової інфекції після відвідування одного з дитячих розважальних центрів міста. Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає.

За інформацією Національна поліція України та Франківської окружної прокуратури Львова, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає штраф, арешт або обмеження/позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі на місці події проведено огляд, вилучено зразки харчових продуктів та відібрано змиви для лабораторних досліджень. Розслідування триває, встановлюються причини отруєння.

