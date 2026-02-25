Во Львове массовое отравление детей в развлекательном центре – полиция открыла уголовное производство

Пострадали 18 детей, все в стабильном состоянии.

Во Львове в медицинские учреждения обратились 21 человек, из них 18 – дети, с признаками острой кишечной инфекции после посещения одного из детских развлекательных центров города. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

По информации Национальной полиции Украины и Франковской окружной прокуратуры Львова, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф, арест или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время на месте происшествия проведен осмотр, изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для лабораторных исследований. Расследование продолжается, устанавливаются причины отравления.

