Військових, звільнених зі служби до 25 років зможуть призвати лише за їхньою згодою

Законопроєкт передбачає вдосконалення правових гарантій для військових із досвідом служби.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону №15028-3 «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих гарантій захисту осіб, що мають досвід військової служби».

Суть змін

Пропонується доповнити частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Йдеться про те, що особи, звільнені з військової служби до досягнення 25 років, не можуть бути призвані. Водночас їх можуть призвати лише за їхньою згодою до досягнення 25 років. Після 25 років — призов відбуватиметься у загальному порядку. Тобто пропонується встановити вікову гарантію для тих, хто вже мав досвід військової служби у молодому віці.

Другий блок змін стосується Прикінцевих положень Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації та на особливий період, і які на момент набрання чинності Законом №3621-IX перебували на обліку як непридатні у мирний час або обмежено придатні у воєнний час та не досягли 25 років, можуть бути звільнені в запас.

Умова — якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Чому це пропонують

У пояснювальній записці зазначається, що мета — удосконалити гарантії для осіб із досвідом військової служби та забезпечити рівність між молоддю, яка вже служила, і тими, хто такого досвіду не має.

Автори нагадали, що відповідно до підтриманого Верховною Радою законопроєкту №13574 особи, які підписали контракт до досягнення мобілізаційного віку, матимуть 12 місяців відстрочки від призову. Проте така правова гарантія не створює рівності між тими, хто обрав досвід військової служби, та тими, хто до 25 років не набув військового досвіду взагалі. Оскільки наразі військовозобов’язані до 25 років без досвіду військової служби не можуть бути призвані за мобілізацією.

Крім того, 18-річні особи, які уклали контракт на один чи три роки, можуть бути мобілізовані до того віку, коли призов застосовується до всіх військовозобов’язаних.

Законопроєкт пропонує прив’язати підхід саме до віку, а не до спливу 12 місяців після звільнення.

Також законопроєкт врегульовує ситуацію з тими військовослужбовцями, які мають статус обмежено придатних або непридатних, але були мобілізовані й не досягли 25 років. У разі ухвалення законопроєкту буде встановлено окремий механізм гарантій для військових до 25 років та визначено чіткі умови їхнього звільнення і можливого повторного призову.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на сайті Парламенту було зареєстровано схожий законопроєкт №15028, який передбачає уточнення підходу до моделі відстрочки та закріплює додаткові гарантії для молодих контрактників. Йдеться про надання добровольцям відстрочки не на 12 місяців, а до досягнення 25-річного віку.

