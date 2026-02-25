Военнослужащих, уволенных со службы до 25 лет, смогут призывать только с их согласия

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий для военнослужащих с опытом службы.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №15028-3 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных гарантий защиты лиц, имеющих опыт военной службы».

Суть изменений

Предусматривается дополнение части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Речь идет о том, что лица, уволенные с военной службы до достижения 25 лет, не могут быть призваны. В то же время их могут призвать только с их согласия до достижения 25 лет. После 25 лет призыв будет осуществляться в общем порядке. Таким образом предлагается установить возрастную гарантию для тех, кто уже имел опыт военной службы в молодом возрасте.

Второй блок изменений касается заключительных положений Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Предлагается установить, что в период действия военного положения военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации и на особый период, и которые на момент вступления в силу Закона №3621-IX состояли на учете как непригодные в мирное время или ограниченно пригодные в военное время и не достигли 25 лет, могут быть уволены в запас.

Условие — если они не выразили желание продолжать военную службу.

Почему это предлагается

В пояснительной записке отмечается, что цель — усовершенствовать гарантии для лиц с опытом военной службы и обеспечить равенство между молодежью, которая уже служила, и теми, кто такого опыта не имеет.

Авторы напомнили, что в соответствии с поддержанным Верховной Радой законопроектом №13574 лица, подписавшие контракт до достижения мобилизационного возраста, будут иметь 12 месяцев отсрочки от призыва. Однако такая правовая гарантия не создает равенства между теми, кто выбрал опыт военной службы, и теми, кто до 25 лет не приобрел военного опыта вообще. Поскольку сейчас военнообязанные до 25 лет без опыта военной службы не могут быть призваны по мобилизации.

Кроме того, 18-летние лица, заключившие контракт на один или три года, могут быть мобилизованы до того возраста, с которого призыв применяется ко всем военнообязанным.

Законопроект предлагает привязать подход именно к возрасту, а не к истечению 12 месяцев после увольнения.

Также законопроект урегулирует ситуацию с теми военнослужащими, которые имеют статус ограниченно пригодных или непригодных, но были мобилизованы и не достигли 25 лет. В случае принятия законопроекта будет установлен отдельный механизм гарантий для военнослужащих до 25 лет и определены четкие условия их увольнения и возможного повторного призыва.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на сайте Парламента был зарегистрирован похожий законопроект №15028, который предусматривает уточнение подхода к модели отсрочки и закрепляет дополнительные гарантии для молодых контрактников. Речь идет о предоставлении добровольцам отсрочки не на 12 месяцев, а до достижения 25-летнего возраста.

