В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 11 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №13574. Документ предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи, которая служила по контракту во время военного положения. Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили годовой контракт и уже уволены со службы. Отсрочка начинает действовать с дня увольнения, обеспечивая временную защиту от призыва.

Однако уже на следующий день после принятия этого законопроекта на сайте Верховной Рады был зарегистрирован новый Законопроект №15028, который предлагает изменить подход к этой отсрочке. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», чтобы предоставить дополнительные гарантии для определенной категории молодых добровольцев.

Сейчас ситуация выглядит так:

Граждане до 25 лет, которые не служили, пользуются отсрочкой;

Добровольцы, которые заключили годовой контракт, после окончания 12 месяцев могут снова подлежать мобилизации, даже если им еще не исполнилось 25 лет.

Что предлагают изменить

Во время обсуждения поправок и предложений ко второму чтению принятого законопроекта №13574 неоднократно от представителей разных фракций и групп звучали предложения, что молодым гражданам, которые не подлежат призыву во время мобилизации, но добровольно стали на защиту Родины по годовому контракту, после увольнения следует предоставлять отсрочку не только на один год, а до достижения 25-летнего возраста, если этот год заканчивается раньше.

Законопроект №15028 предлагает другую модель отсрочки. Его авторы считают, что действующая норма создает неравенство между молодыми людьми. Поэтому новым законопроектом предлагается предоставлять добровольцам отсрочку не на 12 месяцев, а до достижения 25-летнего возраста.

Таким образом, №15028 меняет модель отсрочки: вместо фиксированных 12 месяцев молодые контрактники получают защиту до 25 лет. При этом они смогут по собственной воле снова заключить контракт и пойти на службу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его цель — устранить дисбаланс в правовом статусе молодых добровольцев и обеспечить равные условия для всех граждан этого возраста. Законодатели также отмечают, что реализация изменений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и не будет содержать коррупционных рисков. Ожидается, что принятие законопроекта позволит снизить социальное напряжение и закрепить справедливый подход к добровольцам в возрасте от 18 до 24 лет, которые стали на защиту государства на условиях годового контракта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.