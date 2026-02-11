Контрактники от 18 до 25 лет получили отсрочку на 12 месяцев от мобилизации

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые в период действия военного положения заключили контракт сроком на 1 год и уже уволены со службы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада предоставила 12-месячную отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения. Принят соответствующий законопроект № 13574.

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые в период действия военного положения заключили контракт сроком на 1 год и уже уволены со службы.

Как заявил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, важным элементом «Контракта 18–24» является возможность получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Соответствующий законопроект был доработан совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет о выполнении государственных гарантий перед молодыми людьми, которые сознательно и добровольно выбирают военную службу. Введение четких и прогнозируемых правил, по словам министра, должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии.

Напомним, что военнослужащих, заключивших контракт «18–24», после завершения службы могут снова призвать в армию уже на следующий день. Причина — отсутствие в законе нормы о годичной отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Уже на следующий день после демобилизации могут забрать в армию людей, которые подписали контракт «18–24». После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — подчеркнул Костенко.

По его словам, таким образом военные по контракту «18–24» остаются без обещанного права на годичную отсрочку.

«То есть военнослужащие по контракту «18–24» остаются без обещанного права на годичную отсрочку. Уже на следующий день после демобилизации могут мобилизовать людей, которые подписали контракт «18–24». После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — пояснил секретарь оборонного комитета.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годичной отсрочке, однако депутаты за него не проголосовали. В результате правовой пробел сохраняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.