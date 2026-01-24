  1. В Украине

Военных по контракту «18–24» могут мобилизовать уже на следующий день после демобилизации — нардеп Костенко

17:09, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Причина — отсутствие в законе нормы о годовой отсрочке после завершения службы.
Военных по контракту «18–24» могут мобилизовать уже на следующий день после демобилизации — нардеп Костенко
Фото: NPR
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащих, которые заключили контракт «18–24», после завершения службы могут снова призвать в армию уже на следующий день. Причина — отсутствие в законе нормы о годовой отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью 24 каналу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Уже на следующий день после демобилизации могут забрать в армию людей, которые подписали контракт “18–24”. После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — подчеркнул Костенко.

По его словам, таким образом военнослужащие по контракту «18–24» остаются без обещанного права на годовую отсрочку.

«То есть, военнослужащие по контракту “18–24” остаются без обещанного права на годовую отсрочку. Уже на следующий день после демобилизации могут мобилизовать людей, которые подписали контракт “18–24”. После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — пояснил секретарь оборонного комитета.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годовой отсрочке, однако депутаты за него не проголосовали. В результате правовой пробел сохраняется.

«Для исправления этого, подали законопроект о годовой отсрочке, но депутаты за него не проголосовали. Таким образом на данный момент военнослужащие по контракту “18–24” остаются без обещанного права на годовую отсрочку», — отметил он.

Комментируя перспективы контрактной службы, Костенко напомнил, что во время пребывания Дениса Шмыгаля на должности министра обороны анонсировалась идея новых контрактов — сначала для добровольцев, а затем и для действующих военнослужащих.

Он считает, что эта идея не утратила актуальности.

«Я думаю, что идея никуда не исчезнет, потому что это была инициатива президента. Он поставил задание относительно контрактов, относительно перехода на профессиональную армию, поэтому, думаю, инициативу продолжат. Есть несколько законов относительно этого, которые нужно принять в Верховной Раде», — сказал Костенко.

В то же время секретарь оборонного комитета резко раскритиковал подход части депутатов к рассмотрению законопроектов.

«Вместе с этим у нас часто депутаты не разбираются с законопроектами, которые голосуют, и живут лишь популистскими месседжами, которые кто-то озвучил с трибуны, чтобы “завалить” определенный законопроект», — заявил он.

В качестве примера Костенко привел именно законопроект об отсрочке для лиц, которые подписали контракты в возрасте 18–25 лет. «Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку», — отметил он.

Костенко подчеркнул, что ситуация, при которой человек может быть повторно призван сразу после демобилизации, является неприемлемой.

«То есть сейчас если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал он.

«Комитет нацбезопасности подал этот законопроект. Но депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не так, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, — право на отсрочку. Это вообще абсурд. Еще раз говорю — люди, читайте то, что голосуете. И не ведитесь на провокации, не ведитесь на популистские заявления. Люди 18–25 лет, которые пошли, поверили нам — имеют право на отсрочку. Это нужно закрепить в законе, это наш долг, мы это пообещали. Но депутаты не проголосовали, потому что не читают законы. И это проблема», — подчеркнул Костенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины военные контракт военнослужащие контрактник мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]