Военных по контракту «18–24» могут мобилизовать уже на следующий день после демобилизации — нардеп Костенко

Причина — отсутствие в законе нормы о годовой отсрочке после завершения службы.

Фото: NPR

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащих, которые заключили контракт «18–24», после завершения службы могут снова призвать в армию уже на следующий день. Причина — отсутствие в законе нормы о годовой отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью 24 каналу.

«Уже на следующий день после демобилизации могут забрать в армию людей, которые подписали контракт “18–24”. После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — подчеркнул Костенко.

По его словам, таким образом военнослужащие по контракту «18–24» остаются без обещанного права на годовую отсрочку.

«То есть, военнослужащие по контракту “18–24” остаются без обещанного права на годовую отсрочку. Уже на следующий день после демобилизации могут мобилизовать людей, которые подписали контракт “18–24”. После завершения службы они автоматически становятся военнообязанными», — пояснил секретарь оборонного комитета.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годовой отсрочке, однако депутаты за него не проголосовали. В результате правовой пробел сохраняется.

«Для исправления этого, подали законопроект о годовой отсрочке, но депутаты за него не проголосовали. Таким образом на данный момент военнослужащие по контракту “18–24” остаются без обещанного права на годовую отсрочку», — отметил он.

Комментируя перспективы контрактной службы, Костенко напомнил, что во время пребывания Дениса Шмыгаля на должности министра обороны анонсировалась идея новых контрактов — сначала для добровольцев, а затем и для действующих военнослужащих.

Он считает, что эта идея не утратила актуальности.

«Я думаю, что идея никуда не исчезнет, потому что это была инициатива президента. Он поставил задание относительно контрактов, относительно перехода на профессиональную армию, поэтому, думаю, инициативу продолжат. Есть несколько законов относительно этого, которые нужно принять в Верховной Раде», — сказал Костенко.

В то же время секретарь оборонного комитета резко раскритиковал подход части депутатов к рассмотрению законопроектов.

«Вместе с этим у нас часто депутаты не разбираются с законопроектами, которые голосуют, и живут лишь популистскими месседжами, которые кто-то озвучил с трибуны, чтобы “завалить” определенный законопроект», — заявил он.

В качестве примера Костенко привел именно законопроект об отсрочке для лиц, которые подписали контракты в возрасте 18–25 лет. «Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку», — отметил он.

Костенко подчеркнул, что ситуация, при которой человек может быть повторно призван сразу после демобилизации, является неприемлемой.

«То есть сейчас если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного», — сказал он.

«Комитет нацбезопасности подал этот законопроект. Но депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не так, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, — право на отсрочку. Это вообще абсурд. Еще раз говорю — люди, читайте то, что голосуете. И не ведитесь на провокации, не ведитесь на популистские заявления. Люди 18–25 лет, которые пошли, поверили нам — имеют право на отсрочку. Это нужно закрепить в законе, это наш долг, мы это пообещали. Но депутаты не проголосовали, потому что не читают законы. И это проблема», — подчеркнул Костенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.