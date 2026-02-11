Контрактники від 18 до 25 років отримали відстрочку на 12 місяців від мобілізації

Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Верховна Рада надала 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Ухвалено відповідний законопроєкт № 13574.

Документ стосується військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Як заявив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, важливим елементом «Контракту 18–24» є можливість отримати річну відстрочку від мобілізації після завершення служби. Відповідний законопроєкт доопрацювали спільно з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У Міноборони наголошують, що йдеться про виконання державних гарантій перед молодими людьми, які свідомо та добровільно обирають військову службу. Запровадження чітких і прогнозованих правил, за словами міністра, має підвищити довіру до системи комплектування та зміцнити принципи формування сучасної професійної армії.

Нагадаємо, що військовослужбовців, які уклали контракт «18–24», після завершення служби можуть знову призвати до війська вже наступного дня. Причина — відсутність у законі норми про річну відстрочку після демобілізації. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

«Уже наступного дня після демобілізації можуть забрати до армії людей, які підписали контракт «18–24». Після завершення служби вони автоматично стають військовозобов’язаними», — наголосив Костенко.

За його словами, таким чином військові за контрактом «18–24» залишаються без обіцяного права на річну відстрочку.

Костенко повідомив, що для усунення цієї проблеми було подано законопроєкт про річну відстрочку, однак депутати за нього не проголосували. У результаті правова прогалина зберігається.

