В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Верховна Рада 11 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13574 . Документ передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. Йдеться про військовозобов’язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які уклали річний контракт і вже звільнені зі служби. Відстрочка починає діяти з дня звільнення, забезпечуючи тимчасовий захист від призову.

Однак уже за день після ухвалення цього законопроєкту на сайті Верховної Ради зареєстрували новий Проєкт Закону №15028, який пропонує змінити підхід до цієї відстрочки. Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», аби надати додаткові гарантії для певної категорії молодих добровольців.

Зараз ситуація виглядає так:

громадяни до 25 років, які не проходили службу, користуються відстрочкою;

добровольці, які уклали річний контракт, після закінчення 12 місяців можуть знову підлягати мобілізації, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.

Що пропонують змінити

Під час обговорення поправок і пропозицій до другого читання ухваленого законопроєкту №13574 неодноразово від представників різних фракцій і груп лунали пропозиції, що молодим громадянам, які не підлягають призову під час мобілізації, але добровільно стали на захист Вітчизни за річним контрактом, після звільнення слід надати відстрочку не лише на один рік, а до досягнення 25-річного віку, якщо цей рік закінчується раніше.

Законопроєкт №15028 пропонує іншу модель відстрочки. Його автори вважають, що чинна норма створює нерівність між молодими людьми. Тому новим законопроєктом пропонується надати добровольцям відстрочку не на 12 місяців, а до досягнення 25-річного віку.

Таким чином, №15028 змінює модель відстрочки, яка замість фіксованих 12 місяців молоді контрактники отримують захист до 25 років. Водночас вони зможуть за власним бажанням знову укласти контракт і піти на службу.

Автори законопроєкту наголошують, що його мета — усунути дисбаланс у правовому статусі молодих добровольців і забезпечити рівні умови для всіх громадян цього віку. Законодавці також зазначають, що реалізація змін не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету та не міститиме корупційних ризиків. Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить знизити соціальну напругу та закріпити справедливий підхід до добровольців віком від 18 до 24 років, які стали на захист держави на умовах річного контракту.

