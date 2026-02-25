Для кожного будинку — окрема юрособа: що передбачає новий закон про управління житлом

Головна новація майбутнього закону — у кожного багатоквартирного будинку (крім тих, де вже створено ОСББ) має з'явитись власна юридична особа — просте товариство співвласників.

У Мінрозвитку представили напрацювання до проєкту Закону «Про управління житловим фондом». Документ є одним із ключових елементів реформи житлової політики та покликаний вирішити системні проблеми у сфері управління житлом.

Під час виступу заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська нагадала, що 12 лютого 2026 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» — базовий документ реформи. Наступними кроками мають стати закони про соціальне житло та про управління житловим фондом.

Головна новація майбутнього закону — у кожного багатоквартирного будинку (крім тих, де вже створено ОСББ) має з'явитись власна юридична особа — просте товариство співвласників. Воно представлятиме інтереси мешканців і допоможе організувати управління будинком.

«Йдеться про нову юридичну особу, яка автоматично створюватиметься для кожного багатоквартирного будинку, якщо там немає ОСББ і представлятиме інтереси всіх співвласників. Її засновниками будуть власники квартир і нежитлових приміщень будинку, а діятиме вона від їхнього імені. Фактично це буде “офіційний представник” будинку», - зазначила Наталія Козловська.

Планується, що за товариством співвласників закріплять сам будинок, допоміжні споруди та земельну ділянку під ним. Така організація відповідатиме за спільні питання мешканців: облік комунальних послуг для потреб будинку (наприклад, освітлення під’їздів чи роботу ліфтів), вибір форми управління та укладання договору з управителем.

Окремий блок змін стосується прибудинкових територій. Законопроєкт передбачає, що земля під багатоквартирним будинком і навколо нього юридично належатиме співвласникам — незалежно від наявності ОСББ.

Зокрема, пропонується виділити такі ділянки в окрему категорію «землі багатоквартирного будинку» та автоматично оформлювати право на них після введення будинку в експлуатацію, а також спростити всі необхідні процедури для цього. Власниками землі визначатимуться співвласники будинку (через ОСББ або іншу уповноважену юридичну особу). При цьому продавати таку землю або змінювати її призначення буде заборонено.

Майбутній закон окрім іншого має вирішити одну з найбільших проблем для ОСББ та управителів - взаємодію з великими постачальниками комунальних послуг. Законопроєкт пропонує чітко визначити, що ОСББ і нове товариство співвласників вважатимуться побутовими споживачами — тобто платитимуть за тарифами для населення, а не як підприємства. Це стосується передусім електроенергії та природного газу для дахових котелень.

Також автори законопроєкту пропонують вирішити поширену проблему невиконання технічних умов у новобудовах, з якою стикаються мешканці багатьох міст України. Йдеться про ситуації, коли будинки вводять в експлуатацію без повного підключення до необхідних інженерних мереж. Пропонується встановити чіткі та зрозумілі строки передачі новобудов після введення в експлуатацію — із обов’язковим під’єднанням до всіх комунікацій.

Ключові зміни, які пропонує законопроєкт

Документ передбачає комплексне оновлення правил управління житлом в Україні. Зокрема, пропонується:

запровадити чіткі правила управління будь-яким житлом — незалежно від його правового статусу;

створення юридичної особи для кожного багатоквартирного будинку (якщо немає ОСББ), яка представлятиме інтереси співвласників;

сформувати єдиний реєстр управління багатоквартирними будинками та системи управління, яка стане частиною Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

створити повну базу даних житлового фонду кожної громади з інформацією про всі будинки;

врегулювати статус ОСББ і управителів як споживачів комунальних послуг для потреб будинку;

встановити чіткі професійні вимоги до управителів;

чітко розмежувати відповідальність між співвласниками, ОСББ та управителями.

За підсумками зустрічі документ передадуть до парламентського комітету.

