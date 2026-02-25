Для каждого дома — отдельное юрлицо: что предусматривает новый закон об управлении жильем

Главная новация будущего закона — у каждого многоквартирного дома (кроме тех, где уже создано ОСМД) должна появиться собственная юридическая особа — простое товарищество совладельцев.

В Минразвития представили наработки к проекту Закона «Об управлении жилищным фондом». Документ является одним из ключевых элементов реформы жилищной политики и призван решить системные проблемы в сфере управления жильем.

Во время выступления заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская напомнила, что 12 февраля 2026 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики» — базовый документ реформы. Следующими шагами должны стать законы о социальном жилье и об управлении жилищным фондом.

Главная новация будущего закона — у каждого многоквартирного дома (кроме тех, где уже создано ОСМД) должна появиться собственная юридическая особа — простое товарищество совладельцев. Оно будет представлять интересы жителей и поможет организовать управление домом.

«Речь идет о новой юридической особе, которая автоматически будет создаваться для каждого многоквартирного дома, если там нет ОСМД, и будет представлять интересы всех совладельцев. Ее учредителями будут собственники квартир и нежилых помещений дома, а действовать она будет от их имени. Фактически это будет “официальный представитель” дома», — отметила Наталья Козловская.

Планируется, что за товариществом совладельцев закрепят сам дом, вспомогательные сооружения и земельный участок под ним. Такая организация будет отвечать за общие вопросы жителей: учет коммунальных услуг для нужд дома (например, освещение подъездов или работу лифтов), выбор формы управления и заключение договора с управляющим.

Отдельный блок изменений касается придомовых территорий. Законопроект предусматривает, что земля под многоквартирным домом и вокруг него юридически будет принадлежать совладельцам — независимо от наличия ОСМД.

В частности, предлагается выделить такие участки в отдельную категорию «земли многоквартирного дома» и автоматически оформлять право на них после ввода дома в эксплуатацию, а также упростить все необходимые процедуры для этого. Владельцами земли будут определяться совладельцы дома (через ОСМД или другое уполномоченное юридическое лицо). При этом продавать такую землю или менять ее целевое назначение будет запрещено.

Будущий закон, помимо прочего, должен решить одну из крупнейших проблем для ОСМД и управляющих — взаимодействие с крупными поставщиками коммунальных услуг. Законопроект предлагает четко определить, что ОСМД и новое товарищество совладельцев будут считаться бытовыми потребителями — то есть платить по тарифам для населения, а не как предприятия. Это касается прежде всего электроэнергии и природного газа для крышных котельных.

Также авторы законопроекта предлагают решить распространенную проблему невыполнения технических условий в новостройках, с которой сталкиваются жители многих городов Украины. Речь идет о ситуациях, когда дома вводят в эксплуатацию без полного подключения к необходимым инженерным сетям. Предлагается установить четкие и понятные сроки передачи новостроек после ввода в эксплуатацию — с обязательным подключением ко всем коммуникациям.

Ключевые изменения, которые предлагает законопроект

Документ предусматривает комплексное обновление правил управления жильем в Украине. В частности, предлагается:

внедрить четкие правила управления любым жильем — независимо от его правового статуса;

создание юридического лица для каждого многоквартирного дома (если нет ОСМД), которое будет представлять интересы совладельцев;

сформировать единый реестр управления многоквартирными домами и систему управления, которая станет частью Единой информационно-аналитической жилищной системы.

создать полную базу данных жилищного фонда каждой общины с информацией обо всех домах;

урегулировать статус ОСМД и управляющих как потребителей коммунальных услуг для нужд дома;

установить четкие профессиональные требования к управляющим;

четко разграничить ответственность между совладельцами, ОСМД и управляющими.

По итогам встречи документ будет передан в парламентский комитет.

