У Кривому Розі на військовослужбовця ТЦК напали з ножем: пораненого госпіталізували

У місті Кривий Ріг військовослужбовця терцентру комлектування вдарили ножем. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Вказується, що 24 лютого група оповіщення спільно з Нацполіцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

У ТЦК стверджують, що під час спілкування з чоловіком група людей почала перешкоджати. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців.

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні не має.

«Будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська — це пряме посягання на стабільність оборони країни.

Закликаємо громадян до виваженості та правосвідомої поведінки. Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів. Стійкість країни перед зовнішнім агресором залежить від єдності суспільства та взаємоповаги між громадянами та захисниками», — вказали в ТЦК.

