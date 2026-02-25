В Кривом Роге на военнослужащего ТЦК напали с ножом: раненого госпитализировали

Ранение военнослужащий получил во время проверки документов у мужчины, который находился в розыске.

Иллюстративное фото из открытых источников

В городе Кривой Рог военнослужащего терцентра комплектования ударили ножом. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Указывается, что 24 февраля группа оповещения совместно с Нацполицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске.

В ТЦК утверждают, что во время общения с мужчиной группа людей начала препятствовать. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в данном правонарушении нет.

«Любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины являются недопустимыми. Каждый военнослужащий, который работает в составе групп оповещения, выполняет государственную задачу. Силовое противодействие законной деятельности армии — это прямое посягательство на стабильность обороны страны.

Призываем граждан к взвешенности и правосознательному поведению. Никакие манипуляции в информационном пространстве не являются оправданием для совершения преступлений. Стойкость страны перед внешним агрессором зависит от единства общества и взаимоуважения между гражданами и защитниками», — указали в ТЦК.

