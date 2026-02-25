  1. В Україні
Дональд Трамп під час звернення до Конгресу згадав про війну РФ проти України та Ірину Заруцьку

08:55, 25 лютого 2026
Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та згадав про 23-річну українку Ірину Заруцьку.
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп під час виступу до Конгресу згадав про  повномасштабну війну Росії проти України.

Коментуючи війну, яка напередодні перетнула чотирирічний рубіж і вступає в п’ятий рік, Трамп зазначив, що його адміністрація працює над її припиненням.

«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів, — війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом», — заявив він.

Вчора, 24 лютого, європейські лідери зібралися в Києві через четверті роковини з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також під час звернення Дональд Трамп згадав про 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку жорстоко вбили у серпні 2025 року.

«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», - сказав він та звернувся до матері дівчини, які пообіцяв справедливість у справі доньки.

Окрім заяв щодо України, Трамп встановив новий рекорд за тривалістю щорічного звернення до Конгресу. Його промова тривала 1 годину 48 хвилин, перевершивши його ж попередній рекорд — 1 годину 40 хвилин.

Таким чином, нинішній виступ став найдовшим зверненням про стан справ в історії, обійшовши промову Білла Клінтона 2000 року, яка тривала 1 годину 29 хвилин.

Найкоротше звернення про стан справ виголосив Річард Ніксон у 1972 році — воно тривало менш ніж 30 хвилин.

