Дональд Трамп під час звернення до Конгресу згадав про війну РФ проти України та Ірину Заруцьку
Президент США Дональд Трамп під час виступу до Конгресу згадав про повномасштабну війну Росії проти України.
Коментуючи війну, яка напередодні перетнула чотирирічний рубіж і вступає в п’ятий рік, Трамп зазначив, що його адміністрація працює над її припиненням.
«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів, — війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом», — заявив він.
Вчора, 24 лютого, європейські лідери зібралися в Києві через четверті роковини з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також під час звернення Дональд Трамп згадав про 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку жорстоко вбили у серпні 2025 року.
«Вона втекла від жорстокої війни, але була вбита закоренілим злочинцем, якого відпустили вбивати», - сказав він та звернувся до матері дівчини, які пообіцяв справедливість у справі доньки.
Окрім заяв щодо України, Трамп встановив новий рекорд за тривалістю щорічного звернення до Конгресу. Його промова тривала 1 годину 48 хвилин, перевершивши його ж попередній рекорд — 1 годину 40 хвилин.
Таким чином, нинішній виступ став найдовшим зверненням про стан справ в історії, обійшовши промову Білла Клінтона 2000 року, яка тривала 1 годину 29 хвилин.
Найкоротше звернення про стан справ виголосив Річард Ніксон у 1972 році — воно тривало менш ніж 30 хвилин.
