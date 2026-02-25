  1. В Украине
  2. / В мире

Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу упомянул о войне РФ против Украины и Ирине Заруцкой

08:55, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине и упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.
Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу упомянул о войне РФ против Украины и Ирине Заруцкой
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом упомянул о полномасштабной войне России против Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Комментируя войну, которая накануне пересекла четырехлетний рубеж и вступает в пятый год, Трамп отметил, что его администрация работает над ее прекращением.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы прекратить войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат, — войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», — заявил он.

Вчера, 24 февраля, европейские лидеры собрались в Киеве в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Также во время обращения Дональд Трамп упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которую жестоко убили в августе 2025 года.

«Она бежала от жестокой войны, но была убита закоренелым преступником, которого отпустили убивать», — сказал он и обратился к матери девушки, которой пообещал справедливость по делу ее дочери.

Помимо заявлений по Украине, Трамп установил новый рекорд по продолжительности ежегодного обращения к Конгрессу. Его речь длилась 1 час 48 минут, превзойдя его же предыдущий рекорд — 1 час 40 минут.

Таким образом, нынешнее выступление стало самым продолжительным обращением о положении дел в истории, обойдя речь Билла Клинтона 2000 года, которая длилась 1 час 29 минут.

Самое короткое обращение о положении дел произнес Ричард Никсон в 1972 году — оно длилось менее 30 минут.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих, уволенных со службы до 25 лет, смогут призывать только с их согласия

Законопроект предусматривает совершенствование правовых гарантий для военнослужащих с опытом службы.

Важные решения для агробизнеса и банков: новые кейсы переданы в Большую Палату

Большая Палата решит, что важнее: преимущественное право арендатора или воля собственника земельного участка

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОМЭ

Пятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]