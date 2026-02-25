Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу упомянул о войне РФ против Украины и Ирине Заруцкой

Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине и упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом упомянул о полномасштабной войне России против Украины.

Комментируя войну, которая накануне пересекла четырехлетний рубеж и вступает в пятый год, Трамп отметил, что его администрация работает над ее прекращением.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы прекратить войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат, — войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом», — заявил он.

Вчера, 24 февраля, европейские лидеры собрались в Киеве в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Также во время обращения Дональд Трамп упомянул 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которую жестоко убили в августе 2025 года.

«Она бежала от жестокой войны, но была убита закоренелым преступником, которого отпустили убивать», — сказал он и обратился к матери девушки, которой пообещал справедливость по делу ее дочери.

Помимо заявлений по Украине, Трамп установил новый рекорд по продолжительности ежегодного обращения к Конгрессу. Его речь длилась 1 час 48 минут, превзойдя его же предыдущий рекорд — 1 час 40 минут.

Таким образом, нынешнее выступление стало самым продолжительным обращением о положении дел в истории, обойдя речь Билла Клинтона 2000 года, которая длилась 1 час 29 минут.

Самое короткое обращение о положении дел произнес Ричард Никсон в 1972 году — оно длилось менее 30 минут.

