  1. В Україні

Апарати штучного дихання тепер за розкладом: у Львові графіки відключень поширили на лікарні та електротранспорт

09:42, 7 січня 2026
Через зміну підходів уряду до критичності підприємств медзаклади та електротранспорт перевели на загальні графіки відключень світла.
У Львові від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Все через зміни уряду в підході до визначення критичності підприємств. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Таким чином, у медзакладах та на тягових підстанціях вимикатимуть електроенергію залежно від планових та аварійних відключень.

Він наголосив, що апарати ШВЛ, тролейбуси та трамваї тепер працюють за графіками відключень світла.

«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні й електротранспорт до звичайних груп відключень. Але із цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком», — написав Садовий.

Садовий додав, що влада екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

«З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку», — зазначив Садовий.

Львів відключення світла графіки відключень світла

