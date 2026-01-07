  1. В Украине

Аппараты искусственного дыхания теперь по расписанию: во Львове графики отключений распространили на больницы и электротранспорт

09:42, 7 января 2026
Из-за изменения подходов правительства к критичности предприятий медучреждения и электротранспорт перевели на общие графики отключений света.
У Львове от электроснабжения отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Все из-за изменений правительства в подходе к определению критичности предприятий. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Таким образом, в медучреждениях и на тяговых подстанциях будут отключать электроэнергию в зависимости от плановых и аварийных отключений.

Он подчеркнул, что аппараты ИВЛ, троллейбусы и трамваи теперь работают по графикам отключений света.

«То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику», — написал Садовый.

Садовый добавил, что власть экстренно планирует альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

«С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку», — отметил Садовый.

Львов отключение света графики отключений света

