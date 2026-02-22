У поліції показали відео, як підозрювана у теракті в Львові закладає вибухівку в сміттєві баки

Жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Як повідомила Нацполіція, внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

Зловмисницею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого «куратора» спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

У поліції також показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

