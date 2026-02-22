  1. Видео
В полиции показали видео, как подозреваемая в теракте во Львове закладывает взрывчатку в мусорные баки

14:31, 22 февраля 2026
Женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.
В полиции показали видео, как подозреваемая в теракте во Львове закладывает взрывчатку в мусорные баки
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. 

Как сообщила Национальная полиция Украины, в результате теракта погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще 25 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 11 госпитализированы, в том числе шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Ровненской области. По указанию так называемого «куратора» спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

В полиции также показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

