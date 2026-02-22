  1. В Украине

Руководитель МВД Игорь Клименко опубликовал первое фото женщины, которую подозревают в теракте во Львове

11:31, 22 февраля 2026
Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.
Полиция совместно с СБУ задержали вероятную подрывницу правоохранителей во Львове. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и опубликовал фото женщины.

Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Ранены 25 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек. Шестеро правоохранителей — в тяжелом состоянии.

Игорь Клименко выразил соболезнования родным и близким погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки.

«Полицейские каждый день и каждую ночь выезжают на вызовы, не зная, что их ждет. Но спешат на помощь, потому что защита людей для них — главная задача.

Благодарен всей команде правоохранителей, которая работает над раскрытием и расследованием этого преступления. Виновные должны предстать перед судом и получить справедливое наказание за содеянное», — подчеркнул министр.

Львов теракт

