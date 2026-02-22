  1. В Україні

Очільник МВС Ігор Клименко опублікував перше фото жінки, яку підозрюють у теракті у Львові

11:31, 22 лютого 2026
Встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.
Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та опублікував фото жінки.

Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.

Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.

Ігор Клименко висловив співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки.

«Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.

Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене», — наголосив міністр.

Львів теракт

