  1. В Украине

Львовская ОВА проверит объекты критической инфраструктуры после отключений света в больницах

15:09, 7 января 2026
Львовская ОВА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал ситуацию с отключениями электроэнергии в больницах города, подчеркнув, что Кабинет Министров заранее и публично предупреждал об изменении подходов к определению критичности объектов электроснабжения.

«Еще в июле 2024 года были внесены изменения в Постановление, которыми четко определено: к перечню объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, относятся объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт», — отметил он.

По словам Козицкого, органы местного самоуправления были заблаговременно проинформированы об этих изменениях и имели более года для подготовки — установки генераторов, обеспечения запасов топлива, пересмотра схем резервного питания и приведения объектов в соответствие с новыми требованиями.

Козицкий заявил, что Львовская областная военная администрация неоднократно официально информировала органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады, об этих изменениях и их последствиях.

Также Козицкий сообщил, что Львовская областная военная администрация в ближайшие дни проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе графики отключений распространили на больницы и электротранспорт.

А премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

Львов отключение света графики отключений света

