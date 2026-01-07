  1. В Украине

Юлия Свириденко отреагировала на информацию об отключении света в больницах Львова

11:30, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлия Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят.
Юлия Свириденко отреагировала на информацию об отключении света в больницах Львова
Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом подчеркнула Премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Это закреплено в решении Кабинета Министров относительно мер по обеспечению поставок электрической энергии в осенне-зимний период 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства», — указала Свириденко.

По ее словам, органам государственного контроля, в том числе Госэнергонадзору, уже поручено безотлагательно проверить возможные факты нарушения правительственных требований. В частности, проверки будут касаться информации о ситуации во Львове.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе графики отключений распространили на больницы и электротранспорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов правительство Кабинет Министров Украины отключение света графики отключений света Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]