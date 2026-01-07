Юлия Свириденко отреагировала на информацию об отключении света в больницах Львова

Юлия Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят.

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом подчеркнула Премьер-министр Юлия Свириденко.

«Это закреплено в решении Кабинета Министров относительно мер по обеспечению поставок электрической энергии в осенне-зимний период 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства», — указала Свириденко.

По ее словам, органам государственного контроля, в том числе Госэнергонадзору, уже поручено безотлагательно проверить возможные факты нарушения правительственных требований. В частности, проверки будут касаться информации о ситуации во Львове.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе графики отключений распространили на больницы и электротранспорт.

