Юлія Свириденко відреагувала інформацію про відключення світла у лікарнях Львова

Юлія Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять.

Фото: Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. На цьому наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду», - вказала Свириденко.

За її словами, органам державного контролю, у тому числі Держенергонагляд, уже доручено невідкладно перевірити можливі факти порушення урядових вимог. Зокрема, перевірки стосуватимуться інформації про ситуацію у Львові.

Раніше мер Львову Андрій Садовий заявив, що у місті графіки відключень поширили на лікарні та електротранспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.