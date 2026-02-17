У Женеві стартували переговори України, РФ та США: Рустем Умєров показав перші фото зустрічі

Сторони зосередилися на безпекових та гуманітарних питаннях, а переговорна група діє в межах погоджених Президентом рамок.

У Женеві 17 лютого розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин. Участь у них беруть делегації України, США та РФ. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров і оприлюднив перші фото зустрічі.

«Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей», — наголосив він

Умєров додав, що переговорна група має погоджені Президентом Володимиром Зеленським рамки роботи і чіткий мандат. Під час першого дня перемовин сторони обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання.

«Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир», — зазначив секретар РНБО.

