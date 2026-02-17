  1. Фото
В Женеве стартовали переговоры Украины, РФ и США: Рустем Умеров показал первые фото встречи

15:33, 17 февраля 2026
Стороны сосредоточились на вопросах безопасности и гуманитарных вопросах, а переговорная группа действует в рамках, согласованных Президентом.
В Женеве стартовали переговоры Украины, РФ и США: Рустем Умеров показал первые фото встречи
В Женеве 17 февраля начался очередной раунд трехсторонних переговоров. В них принимают участие делегации Украины, США и РФ. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров и обнародовал первые фото встречи.

«Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч», — подчеркнул он.

Умеров добавил, что переговорная группа имеет согласованные Президентом Владимиром Зеленским рамки работы и четкий мандат. В первый день переговоров стороны будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

«Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — отметил секретарь СНБО.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

