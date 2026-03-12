Украина присоединится к Конвенции о международном доступе к правосудию — решение Рады

Присоединение к Конвенции является частью обязательств Украины в рамках европейской интеграции.

Верховная Рада в четверг, 12 марта, приняла Закон Украины «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию», внесенный Президентом Украины. Речь идет о законопроекте № 0304.

Присоединение к Конвенции является частью обязательств Украины в рамках европейской интеграции, в частности одним из мероприятий по выполнению Дорожной карты по верховенству права.

Целью документа является предоставление согласия Украины на обязательность для нее Конвенции о международном доступе к правосудию в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины».

Как отмечается, присоединение к Конвенции о международном доступе к правосудию позволит упростить доступ граждан Украины к системе бесплатной правовой помощи на территории других государств – участников Конвенции во время судебного производства по гражданским и хозяйственным делам и создаст необходимую правовую основу для улучшения сотрудничества в сфере предоставления бесплатной правовой помощи в таких делах во взаимоотношениях между Украиной и другими государствами – участниками Конвенции.

