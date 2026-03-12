ВСП уволил в отставку судью Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александра Ильченко

Судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.

12 марта Высший совет правосудия решил уволить Александра Ильченко с должности судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее мы писали, что ВСП отстранил судью Рожищенского райсуда Ивана Силича от совершения правосудия.

Также Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.

