  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александра Ильченко

11:13, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судья уволен в связи с подачей заявления об отставке.
ВСП уволил в отставку судью Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Александра Ильченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

12 марта Высший совет правосудия решил уволить Александра Ильченко с должности судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области в связи с подачей заявления об отставке.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее мы писали, что ВСП отстранил судью Рожищенского райсуда Ивана Силича от совершения правосудия.

Также Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

суд судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЄСПЛ высказался о стеклянных кабинах в судах и раскритиковал формальные решения украинских судов о домашних арестах

По мнению ЕСПЛ, пребывание подсудимых в стеклянной кабине во время суда не является проявлением жестокого или унижающего достоинство обращения.

Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Кабмин разрешил расходовать средства гуманитарного счета на помощь гражданским, ВПО и людям с инвалидностью

Расширены возможности использования гуманитарного счета для поддержки гражданских.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]