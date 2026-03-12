  1. В мире
  2. / Фото

Иранский беспилотник врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае — фото

10:19, 12 марта 2026
Дрон врезался в жилой небоскреб Address Creek Harbour.
Фото: Х/DXBMediaOffice
Фото: Х/DXBMediaOffice
В престижном районе Дубая Dubai Creek Harbour иранский дрон врезался в жилой небоскрёб Address Creek Harbour. Пострадал 57 этаж, а всего в здании 66 уровней.

По данным местных властей, пожар, вспыхнувший в результате удара, удалось полностью потушить. Жильцы здания были эвакуированы.

Очевидцы рассказывают, что перед падением дрона слышали три взрыва, а также наблюдали возгорание на одной из близлежащих парковок.

Дубай

Фото: Х/DXBMediaOffice

Иран дрон

