Иранский беспилотник врезался в небоскреб Address Creek Harbour в Дубае — фото

Дрон врезался в жилой небоскреб Address Creek Harbour.

Фото: Х/DXBMediaOffice

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В престижном районе Дубая Dubai Creek Harbour иранский дрон врезался в жилой небоскрёб Address Creek Harbour. Пострадал 57 этаж, а всего в здании 66 уровней.

По данным местных властей, пожар, вспыхнувший в результате удара, удалось полностью потушить. Жильцы здания были эвакуированы.

Очевидцы рассказывают, что перед падением дрона слышали три взрыва, а также наблюдали возгорание на одной из близлежащих парковок.

Фото: Х/DXBMediaOffice

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.