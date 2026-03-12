  1. В Украине

Рада ратифицировала соглашения о запуске системы 112 и доступе Украины к киберрезерву ЕС

11:34, 12 марта 2026
Ратификация соглашения о запуске системы 112 позволит создать систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру по всей территории Украины.
Верховная Рада Украины приняла Закон о ратификации Финансового соглашения «Цифровые службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине (Проект «Внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 с учетом потребностей лиц с инвалидностью»)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Речь идет о документе № 0364.

Соглашение предусматривает привлечение кредита в размере 40 млн евро для развертывания единого телефонного номера 112 на всей территории Украины.

Документ также предусматривает создание современной ИТ-инфраструктуры и сети кол-центров, которые объединят работу спасателей, полиции, экстренной медицинской помощи и аварийных газовых служб. Ожидается, что это позволит приблизить украинские цифровые службы реагирования к общеевропейским стандартам.

Кроме того, парламент ратифицировал соглашение о доступе Украины к Резерву кибербезопасности Европейского Союза. Речь идет о документе № 0365.

Соглашение открывает для Украины возможность присоединиться к масштабной европейской инициативе в рамках программы «Цифровая Европа».

Ожидается, что решение позволит Украине привлекать ведущих специалистов, технологические решения и инструменты ЕС для оперативного реагирования на значительные киберинциденты, что усилит защиту украинской критической инфраструктуры и будет способствовать полной интеграции страны в цифровое пространство безопасности ЕС.

Верховная Рада Украины

Лента новостей

Блоги
Публикации
