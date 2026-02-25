  1. В Україні

Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я — роз’яснення

08:48, 25 лютого 2026
Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена деякими документами.
Фото: dtkt.ua
Українцям пояснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я. Це питання роз’яснило Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

- довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;

- повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;

- медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Держпраці

