  1. В Украине

Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья — разъяснение

08:48, 25 февраля 2026
Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено рядом документов.
Фото: dtkt.ua
Украинцам разъяснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья. Этот вопрос разъяснило Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

  • справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно-консультативной комиссии относительно изменения места работы, указанную в журнале регистрации выводов такой комиссии;
  • уведомлением работодателю о группе инвалидности и ее причине либо выпиской из акта освидетельствования МСЭК, либо индивидуальной программой реабилитации;
  • медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждения здравоохранения.

Гоструда

Лента новостей

Блоги
Публикации
