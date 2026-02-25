Какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья — разъяснение

Несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено рядом документов.

Украинцам разъяснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья. Этот вопрос разъяснило Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

В соответствии с Порядком расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 года № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждено:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно-консультативной комиссии относительно изменения места работы, указанную в журнале регистрации выводов такой комиссии;

уведомлением работодателю о группе инвалидности и ее причине либо выпиской из акта освидетельствования МСЭК, либо индивидуальной программой реабилитации;

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждения здравоохранения.

