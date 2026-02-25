У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК — що відомо

Нападника знешкодили на місці, зброю вилучили, постраждалих серед військових немає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Луцьку під час проведення заходів оповіщення стався збройний інцидент — чоловік здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК. Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Вказується, що пападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав.

Наразі тривають слідчі дії.

«Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України. Ми закликаємо громадян дотримуватися законодавства України», — вказали в ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.