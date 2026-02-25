В Луцке мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК — что известно

Нападавшего обезвредили на месте, оружие изъяли, пострадавших среди военнослужащих нет.

В Луцке во время проведения мероприятий оповещения произошел вооруженный инцидент — мужчина произвел несколько выстрелов в направлении военнослужащих ТЦК. Об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

Указывается, что нападавшего было обезврежено, оружие изъято и передано сотрудникам полиции. Никто из военнослужащих не пострадал.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

«Волынский ОТЦК и СП решительно осуждает любые проявления насилия или вооруженной агрессии в отношении военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей. Подобные действия являются недопустимыми и подлежат надлежащей правовой оценке в соответствии с действующим законодательством Украины. Мы призываем граждан соблюдать законодательство Украины», — указали в ТЦК.

