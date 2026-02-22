Садовий повідомив про компенсації постраждалим бізнесам та мешканцям в результаті теракту

Міський голова розповів про масштаби руйнувань і допомогу постраждалим.

На місці теракту у Львові тривають слідчі дії, після завершення яких комунальні служби приступлять до ліквідації наслідків, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Багато повилітало вікон, також є пошкодження малого-середнього бізнесу. За результатами комісії по надзвичайних ситуаціях, за кожне вибито вікно ми даємо 12 тисяч, також ваучери для бізнесу», – зазначив Садовий.

Садовий висловив співчуття родинам та близьким постраждалих і наголосив, що теракт є частиною зусиль Росії для залякування населення через застосування дронів і ракет. Він запевнив, що правоохоронні органи оперативно відреагували, і ці спроби не досягнуть своєї мети.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та опублікував фото жінки.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

